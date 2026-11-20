Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmayı hedefleyen Trabzonspor, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Bordo-mavil ekibin Ukraynalı genç yıldız Yegor Yarmolyuk'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. (TS spor haberi)

Teknik direktör Thomas Reis'in 'Öncelikle orta saha alalım' raporu vermesi sonrası bordo mavililer, devre arası transfer dönemi için girişimlerini hızlandırma kararı verdi. Yönetim, orta sahada hem savunma hem de hücum katkısı verebilecek iki yönlü (box-to-box) bir oyuncu arayışı doğrultusunda Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Yegor Yarmolyuk'u gündemine almıştı. Premier Lig'de sekiz maça çıkan ve bir gol, bir asistlik katkı yapan 22 yaşındaki Ukraynalı merkez orta saha oyuncusu, son dönemde ilk 11'de yer bulmakta sıkıntı yaşıyor.



BATAGOV DEVREYE GİRECEK



Piyasa değeri 32 milyon euro seviyesinde olan 1.80 boyundaki futbolcu, Brentford ile Mayıs 2025'te altı yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. İngiliz ekibi ile sözleşmesinin 2031'e kadar devam etmesi ve oyuncunun yüksek olan piyasa değeri nedeniyle Trabzonspor yönetimi kiralama teklifi yapacak. Fotomaç'ın haberine göre, Batagov'un menajerlik şirketi ProStar üzerinden Yegor Yarmolyuk için ön temaslar başladı. Reis'in talebi sonrası temasların hızlandırılması bekleniyor. Ayrıca Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Batagov da bu transfer için devreye sokulacak.

YARMOLYUK'UN SAHA İÇİ ROLÜ



Oyun Tarzı ve Rolü. Ana mevkisi merkez orta saha (8 numara) olan Ukraynalı futbolcu, hem savunmaya yardım eden hem de hücum geçişlerine katılan iki yönlü (box-to-box) bir profile sahiptir.

Çok Yönlülük. Yüksek pres gücü ve pas tekniği sayesinde gerektiğinde 6 numara (ön libero) ve 10 numara (ofansif orta saha) pozisyonlarında da görev alabilmektedir.