Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğan, naklen yayın ihalesinde 500 milyon dolar gelir hedefine yeniden ulaşılması gerektiğini belirtti. Vergi ve stopaj oranlarının eski seviyesine dönmemesi halinde ise dört büyükler dahil birçok kulübün amatör branşları ve altyapı faaliyetlerini durdurma riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

TRT Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"YOLDA 10 KİŞİYİ DURDURSAK..."

"Türkiye'de ciddi bir genç nüfus var. İnanılmaz bir futbol sevgisi var. Yolda 10 kişiyi durdursak 8'i futbol seyrediyor ya da konuşuyor. Dolayısıyla ben aslında 500 milyon doların da düşük olduğunu düşünüyorum."

"KORSAN YAYIN İŞİNİN..."

"Teknoloji çağında bir şeyin engellenmek isteyip de engellenemeyeceğini düşünmüyorum. Korsan yayın işinin çözülebileceğini düşünüyorum."

"KULÜPLER BİRLİĞİ OLARAK AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK FİRMALARLA GÖRÜŞTÜK"

"Yayınlar, Premier Lig ayarında olmalı. Maçlardaki görüntü ve çekim kalitesi hakkında çalışmalarımızı TFF'ye sunduk. Bazı maçlarda ekran yeşil hale geliyor. Görüntü gidiyor. Kulüpler Birliği olarak Avrupa'daki en büyük firmalarla görüştük. Bize sunum yaptılar. Teknik olarak hazır hale getirdik. Mevcut beIN Sports dünyanın her yerinde bunu yapıyor. Yurt dışında inanılmaz yayınlar yapıyor. Çok büyük firma ve bu gücü var. Dünyanın her yerinde yaptıkları bu yayını bizde de yapmalarını rica ediyoruz. Yani ihaleyi bu şartname ile alsam bile yayın kalitesi açısından jest olarak bunu yaparım. Daha sonra kulüplerden de bir şeyler isterim. Statta bir şeyler yapılmasını isterim. Kulüpler olarak biz de onu yaparız. Karşılıklı alışveriştir. Yapılmalı bu."

"SALAH'IN TRABZONSPOR'A GELMESİYLE BİRLİKTE..."

"Osimhen çok önemli bir transfer, tebrik etmek lazım ki ettik. Vlahovic geldi. Fenerbahçe'nin de önemli yıldızları var. Trabzonspor'a Salah'ın gelmesi şehrin enerji ve turizmine ciddi katkı sağladı. Pastayı ne kadar büyütürsek işler o kadar rayına girecek. Sıkıntı ekonomik burada da çözüm yolu iletişim."