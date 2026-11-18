Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor, ocak ayında kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavililerin, Richarlison ve Virgil van Dijk transferleri için nabız yokladığı belirtilirken, Yegor Yarmolyuk'u da kiralık olarak kadroya katmayı planladığı aktarıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor ara transfer dönemi için yoğun bir hareketlilik yaşıyor. Yetkilendirilen menajerlerin yanı sıra en üst düzeyde bizzat sahaya inen Trabzonspor yönetiminin, İngiltere çıkarmasından eli boş dönmeye niyeti yok. Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın Ada'ya gerçekleştirdiği seyahat, ocak ayında kadroya doğrudan ilk 11'de oynayacak yıldız futbolcuların katılacağının sinyali olarak yorumlanıyor. Franculino Dju'nun performansından memnun olan Trabzonspor yönetimi, Paul Onuachu'nun bu dönemde beklentilerin altında kalması nedeniyle forvet takviyesi için kolları sıvamış durumda. Fotomaç'ta yer alan habere göre, gündemde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Richarlison var.



FUTBOLCU GELMEK İSTİYOR



Bordo mavililer, 29 yaşındaki Brezilyalı için Tottenham ile temaslara başladı ve hatta ilk teklifi sundu. Gelen bilgilere göre Tottenham, 2022-23'te Everton'dan 58 milyon euro'ya transfer ettiği Richarlison için 15 milyon euro talep etti. Bordo mavili yönetim ise sözleşmesinin son yılında olan 1,84 boyundaki yıldız için indirim istedi. Tottenham'da kadro dışı kalan ve U21 takımıyla çalışan 29 yaşındaki Brezilyalı golcü Richarlison için kulübünün bonservis beklentisini daha aşağılara düşürmesi Trabzonspor'un elini güçlendiren en somut gelişme olarak öne çıkıyor. Bordomavililerin bu transferde oyuncunun da takıma katılma arzusu ve oynama isteği nedeniyle temasları yoğun şekilde sürüyor.

VIRGIL VAN DIJK GÜNDEMDE

Savunma hattı için gündemde olan Liverpool kaptanı Virgil van Dijk hedeflerden biri. 35 yaşındaki Hollandalı stoperin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ve "yeni bir meydan okuma" arayışında olduğunu açıklaması iştahları kabartıyor. Ancak bu transferde İtalyan devi Milan ve Fenerbahçe'nin de devrede olması yarışı kızıştırıyor. Bordomavili yönetimin, iddialı bir sportif projeyle Hollandalı yıldızı Karadeniz ekibine transfer olmaya ikna etmeyi hedeflediği ileri sürüldü.

YARMOLYUK İÇİN MALİYET HESABI

Premier Lig ekibi Brentford'un 32 milyon euro'luk Ukraynalı orta saha oyuncusu Yegor Yarmolyuk için kiralama seçeneği üzerinde duruluyor. Yönetim, orta sahada hem savunma hem de hücum katkısı verebilecek iki yönlü (box-to-box) bir oyuncu arayışı doğrultusunda Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Yegor Yarmolyuk'a yönelmiş durumda. Premier Lig'de sekiz maça çıkan ve bir gol, bir asistlik katkı yapan 22 yaşındaki Ukraynalı merkez orta saha oyuncusu, son dönemde ilk 11'de yer bulmakta sıkıntı yaşıyor. Piyasa değeri 32 milyon euro seviyesinde olan 1,80 boyundaki futbolcu, Brentford ile Mayıs 2025'te altı yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. İngiliz ekibi ile sözleşmesinin 2031'e kadar devam etmesi ve oyuncunun yüksek olan piyasa değeri nedeniyle Trabzonspor yönetimi kiralama teklifi yapacak. Batagov'un menajerlik şirketi ProStar üzerinden temaslar başladı.