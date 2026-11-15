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Trabzonspor'dan Felipe Augusto paylaşımı! "Bakın burada kim var?"

Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla Zenit'e transfer olan Felipe Augusto için bordo-mavililerden Zenit maçı öncesinde paylaşım geldi.

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Trabzonspor'dan Felipe Augusto paylaşımı! "Bakın burada kim var?"

Trabzonspor, hazırlık maçında Rus ekibi Zenit ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesinde bordo-mavililerden şimdilerde Zenit formasını terleten Felipe Augusto için paylaşım geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN PAYLAŞIM:

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