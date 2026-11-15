Trabzonspor'dan Felipe Augusto paylaşımı! "Bakın burada kim var?"
Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla Zenit'e transfer olan Felipe Augusto için bordo-mavililerden Zenit maçı öncesinde paylaşım geldi.
Trabzonspor, hazırlık maçında Rus ekibi Zenit ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesinde bordo-mavililerden şimdilerde Zenit formasını terleten Felipe Augusto için paylaşım geldi.
İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN PAYLAŞIM:
Bakın burada kim var 🕺 https://t.co/mKpsOQHjb9— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 15, 2026