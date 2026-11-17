Zenit-Trabzonspor maçında tribün rekoru kırıldı!
Zenit ile Trabzonspor arasında Gazprom Arena'da oynanan hazırlık maçında tribün rekoru kırıldı. Mücadeleyi 45 bin 89 taraftar takip ederken Rus ekibi, 2018'den bu yana geçerli olan rekorun geride bırakıldığını duyurdu.
Rusya temsilcisi Zenit, Trabzonspor ile oynadığı hazırlık maçının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Zenit'in açıklamasına göre, Gazprom Arena'da oynanan karşılaşmayı 45 bin 89 taraftar tribünden takip etti. Bu rakam, statta oynanan hazırlık maçları arasındaki seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.
Önceki rekor, Kasım 2018'de Alman ekibi Schalke 04 ile oynanan karşılaşmada 41 bin 214 taraftarla kırılmıştı.
Trabzonspor ile oynanan mücadelede bu sayı 45 bin 89'a yükselirken Zenit, yeni seyirci rekorunu taraftarlarıyla paylaştı.
The match with @TrabzonsporEN 🇹🇷 set a new attendance record for a friendly at the Gazprom Arena! The match was attended by 45,089 fans beating the previous record of 41,214 set in November 2018 against German side Schalke 04 🇩🇪 https://t.co/dwcVjosEu1— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) November 17, 2026