Zenit-Trabzonspor maçında tribün rekoru kırıldı!

Zenit ile Trabzonspor arasında Gazprom Arena'da oynanan hazırlık maçında tribün rekoru kırıldı. Mücadeleyi 45 bin 89 taraftar takip ederken Rus ekibi, 2018'den bu yana geçerli olan rekorun geride bırakıldığını duyurdu.