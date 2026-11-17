Mısır Milli Takımı formasıyla 70 gole ulaşarak ülke tarihinin en golcü futbolcusu olan Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah için kampta özel kutlama düzenlendi.

Mısır Milli Takımı'nda forma giyen Trabzonspor'un yıldız futbolcu Muhammed Salah için kampta özel bir kutlama gerçekleştirildi.

Milli takım formasıyla attığı 70 golle ülkesinin tarihindeki en golcü futbolcu unvanını elinde bulunduran Salah, bu başarısıyla bir kez daha gündeme geldi.

Mısır Milli Takımı kampında düzenlenen özel kutlamada, yıldız futbolcunun tarihi başarısı onurlandırıldı.