Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda gösterdiği performansla büyük iz bırakan Alexander Sörloth'u transfer etmek için harekete geçti. İspanyol basını Atletico mutsuz olan Norveçli yıldızın ayrılmaya sıcak baktığını öne sürdü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor'da transfer gündemini hareketlendirecek Alexander Sörloth iddiası ortaya atıldı. Bir dönem bordo-mavili formayla Trendyol Süper Lig'i sallayan Norveçli golcü için Atletico Madrid'in ayrılık kararı aldığı ve ara transfer döneminde satış listesine koymayı planladığı belirtildi. 1,96 boyundaki yıldıza Türkiye'den Trabzonspor ve Fenerbahçe kulüplerinin ilgi gösterdiği iddia edildi. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde gelen teklifleri kabul etmeyen İspanyol kulübünün bu kez farklı bir tutum sergileyebileceği ifade ediliyor. Fotomaç'ın haberine göre, Sörloth'un da kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği öne sürülüyor.



TRABZONSPOR'DA GÜZEL İZLER BIRAKTI



Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla taraftarların gönlünde taht kuran Sörloth, bordo-mavili kulübün unutulmaz golcülerinden biri oldu. Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer olan Norveçli yıldızın yeniden Trabzonspor'a dönme ihtimali, taraftarları heyecanlandırıyor. Özellikle Trabzonspor cephesinde Sörloth ismi, geçmişte bıraktığı izler nedeniyle ayrı bir anlam taşıyor. Bordo-mavili formayla sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer olan yıldız futbolcu dikkat çekiyor. Bordo mavili yönetimin süreci çok yakından izlediği ve gerekli adımları atacağı dile getirildi.



TARİH YAZMIŞTI



Fırtına, Sörloth'u 2019 yılında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralamıştı. Norveçli futbolcu, Trabzonspor formasıyla ligde 34 maçta 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda yedi maçta yedi, Avrupa kupalarında ise sekiz karşılaşmada iki gol kaydetti. Sörloth, toplam 49 maçta 33 kez fileleri havalandırdı. Sörloth, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak da kulüp tarihine geçmişti.



LİGDEKİ BEŞİNCİ GOL KRALI OLDU



Sörloth, 2019-20 sezonunda Süper Lig'de attığı 24 golle gol kralı oldu. 30 yaşındaki yıldız; Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota ve Burak Yılmaz'dan sonra bordomavili forma altında gol krallığı başarısı gösteren beşinci isim olmuştu.



KARİYERİNİN EN PARLAK DÖNEMİ



Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-15'te 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 24 golle kariyerinin en skorer dönemini geçirmişti. Türkiye Kupası'nda 7, Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 33 gol atan Sörloth, 2017-18'de Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

BU SEZON BEKLENTİLERİN ALTINDA



Atletico'da bu sezon istediği süreleri alamayan Sörloth, yalnızca 6 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 155 dakika sahada kalan Norveçli forvet, gol veya asist katkısı üretemedi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sörloth'un sözleşmesi 2028'de bitiyor.