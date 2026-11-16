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Trabzonspor'un yeni orta sahası Komşu'dan gelecek! Reis ile beraber çalışmıştı

Devre arasında kadroya bir orta saha takviyesi yapmayı hedefleyen Trabzonspor'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Bulgar basını bordo-mavili ekibin Deroy Duarte için kulübü Ludogorets'e teklif yapmaya hazırlandığını öne sürdü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

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Trabzonspor'un yeni orta sahası Komşu'dan gelecek! Reis ile beraber çalışmıştı

Ara transfer dönemi yaklaşırken Bulgar basınından sürpriz bir iddia geldi. Sportal, Trabzonspor'un Ludogorets'te forma giyen Deroy Duarte ile ilgilendiğini duyurdu. Haberde kısa bir dönem Bulgar kulübünde görev yapan teknik direktör Thomas Reis'ın ocak transferinde 27 yaşındaki oyuncuyu mutlaka takımında görmek istediği vurgulandı. Sportal'ın haberine göre Trabzonspor bu transfer için 2.5 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Bulgar temsilcisinin de resmi teklif halinde bu rakamı kabul edeceği vurgulandı.

11 MAÇTA 2 ASİSTİ VAR

Deroy Duarte bu sezon Ludogorets formasıyla 11 karşılaşmaya çıktı. 2 defa fileleri havalandırdı. 1 defa da sarı kart gördü. Hollanda doğumlu, Yeşil Burun Adalı futbolcu kariyerine Sparta'da başladı. Fortuna Sittard'ın ardından Ludogorets'e transfer oldu. Fotomaç'ın haberine göre, Thomas Reis ile Deroy Duarte, Bulgar temsilcisinde kısa bir dönem birlikte çalıştılar. Alman hoca bu dönemden aklına yazdığı istikrarlı, dinamik ve öz verili futbolcuyla Trabzonspor'da yeniden buluşmak istiyor. Devre arasında resmi teklif götürülecek.

#Ludogorets #Bulgaristan #Hollanda
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