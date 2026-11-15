Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için yarışıyor!

Trendyol Süper Lig kulüplerinin transfer gündeminden düşmeyen Alexander Sörloth hakkında dikkat çekici bir karar alındı. Geçtiğimiz transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin verilmeyen İspanyol ekibi Atletico Madrid, golcü oyuncuyu ara transfer döneminde satış listesine koyma kararı aldı. Sürecin detaylarında ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oyuncuyla yakından ilgilendiği ifade ediliyor. İşte detaylar...