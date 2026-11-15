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Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için yarışıyor!

Trendyol Süper Lig kulüplerinin transfer gündeminden düşmeyen Alexander Sörloth hakkında dikkat çekici bir karar alındı. Geçtiğimiz transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin verilmeyen İspanyol ekibi Atletico Madrid, golcü oyuncuyu ara transfer döneminde satış listesine koyma kararı aldı. Sürecin detaylarında ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oyuncuyla yakından ilgilendiği ifade ediliyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için yarışıyor!

Geçtiğimiz transfer sezonlarında adı sık sık Trendyol Süper Lig ekipleriyle anılan Alexander Sörloth ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için yarışıyor!

İspanyol basını, Atletico Madrid yönetiminin Norveçli oyuncunun ayrılığına ilişkin kararı büyük ölçüde verdiğini duyurdu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için yarışıyor!

Yıldız santraforun performansının yeterli bulunmadığı ve kulüpten ayrılma ihtimalinin çok kuvvetli olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için yarışıyor!

Atletico Madrid'in oyuncuyla yollarını ayırmak istemesinin yanı sıra Sörloth'da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Norveçli golcünün bu isteğinin ardında performansını istediği gibi gösterememesinin bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için yarışıyor!

Yaz döneminde özellikle Juventus ile ilişkilendirilen Alexander Sörloth'a İtalyan devinin ilgisi devam ediyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için yarışıyor!

NTV'de yer alan habere göre Alexander Sörloth ile Türkiye'den de Fenerbahçe ve Trabzonspor ilgileniyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için yarışıyor!

Kulüplerden birinin Atletico Madrid ile anlaşması durumunda yıldız oyuncunun yolu tekrardan Türkiye'ye düşebilir.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için yarışıyor!

Bu sezon yalnızca 6 resmi maçta forma giyen Sörloth, toplamda 155 dakika sahada kalırken herhangi bir skor katkısı sunmayı başaramadı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için yarışıyor!

Atletico Madrid formasıyla bugüne kadar toplamda 113 resmi müsabakada boy gösteren Sörloth, 44 gol/3 asistlik bir katkı sundu.

Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörloth için yarışıyor!

Yıldız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

#Atletico Madrid #Trendyol Süper Lig #Fenerbahçe #Juventus #Alexander Sörloth #Trabzonspor
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