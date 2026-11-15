Trendyol Süper Lig kulüplerinin transfer gündeminden düşmeyen Alexander Sörloth hakkında dikkat çekici bir karar alındı. Geçtiğimiz transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin verilmeyen İspanyol ekibi Atletico Madrid, golcü oyuncuyu ara transfer döneminde satış listesine koyma kararı aldı. Sürecin detaylarında ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oyuncuyla yakından ilgilendiği ifade ediliyor. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz transfer sezonlarında adı sık sık Trendyol Süper Lig ekipleriyle anılan Alexander Sörloth ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İspanyol basını, Atletico Madrid yönetiminin Norveçli oyuncunun ayrılığına ilişkin kararı büyük ölçüde verdiğini duyurdu.
Yıldız santraforun performansının yeterli bulunmadığı ve kulüpten ayrılma ihtimalinin çok kuvvetli olduğu belirtildi.
Atletico Madrid'in oyuncuyla yollarını ayırmak istemesinin yanı sıra Sörloth'da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Norveçli golcünün bu isteğinin ardında performansını istediği gibi gösterememesinin bulunduğu kaydedildi.
Yaz döneminde özellikle Juventus ile ilişkilendirilen Alexander Sörloth'a İtalyan devinin ilgisi devam ediyor.
NTV'de yer alan habere göre Alexander Sörloth ile Türkiye'den de Fenerbahçe ve Trabzonspor ilgileniyor.
Kulüplerden birinin Atletico Madrid ile anlaşması durumunda yıldız oyuncunun yolu tekrardan Türkiye'ye düşebilir.
Bu sezon yalnızca 6 resmi maçta forma giyen Sörloth, toplamda 155 dakika sahada kalırken herhangi bir skor katkısı sunmayı başaramadı.
Atletico Madrid formasıyla bugüne kadar toplamda 113 resmi müsabakada boy gösteren Sörloth, 44 gol/3 asistlik bir katkı sundu.
Yıldız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.