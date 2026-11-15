Trabzonspor'a Ukraynalı genç yıldız! Transfer Batagov detayı

Orta sahaya bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir iddia gündeme geldi. Bordo-mavili ekibin Premier Lig'de forma giyen Ukraynalı genç yıldızın durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için dört koldan girişimlerde bulunuyor. Yönetim, orta sahada hem savunma hem de hücum katkısı verebilecek iki yönlü (box-tobox) bir oyuncu arayışı doğrultusunda Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Yegor Yarmolyuk'u gündemine almış durumda. Premier Lig'de sekiz maça çıkan ve bir gol, bir asistlik katkı yapan 22 yaşındaki Ukraynalı merkez orta saha oyuncusu, son dönemde ilk 11'de yer bulmakta sıkıntı yaşıyor



PROSTAR ÜZERINDEN TEMASLAR BAŞLADI



Piyasa değeri 32 milyon euro seviyesinde olan 1.80 boyundaki futbolcu, Brentford ile Mayıs 2025'te altı yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. İngiliz ekibi ile sözleşmesinin 2031'e kadar devam etmesi ve oyuncunun yüksek olan piyasa değeri nedeniyle Trabzonspor yönetimi kiralama teklifi yapacak. Fotomaç'ın haberine göre, Batagov'un menajerlik şirketi ProStar üzerinden Yegor Yarmolyuk için ön temaslar başladı. Şartlar olgunlaşırsa genç futbolcu için hamle yapılacak.