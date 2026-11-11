UEFA Konferans Ligi'nden Muhammed Salah paylaşımı
UEFA Konferans Ligi, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın Freiburg maçında sergilediği şık hareketleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nin sosyal medya hesabında yer aldı.
Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından UEFA Konferans Ligi, Salah'ın Freiburg karşılaşmasındaki şık hareketlerini paylaşarak bordo-mavili futbolcuya dikkat çekti.
İŞTE O PAYLAŞIM
Mo Salah magic 🪄 #UECL | @Trabzonspor https://t.co/qIeXMcCBzM— UEFA Conference League (@Conf_League) November 11, 2026
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