Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Hacken'li Abdoulaye Doumbia konusunda İsveç kulübünden önemli bir açıklama yapıldı. Bordo-mavililerin kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu genç futbolcunun transfer sürecindeki son gelişmeler, İsveç temsilcisinin sportif direktörü Erik Friberg tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Hacken'in genç yıldızı Abdoulaye Doumbia için kulübünden dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Fotomaç'ın haberine göre İsveç ekibinin sportif direktörü Erik Friberg, "Doumbia bizim için önemli bir oyuncu. Şu an onun için hiçbir kulüple masaya oturmadık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç kulübünün bu açıklamalarla oyuncunun bonservis bedelini yukarı çekmeye çalıştığı ve bordo-mavilileri zorlu bir pazarlık sürecinin beklediği ifade edildi.

Abdoulaye Doumbia, Hacken formasıyla toplamda çıktığı 29 maçta takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 18 yaşındaki oyuncunun pşyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.