Trabzonspor'un Zenit maçı kamp kadrosu açıklandı!
Trabzonspor'un Zenit ile yapacağı hazırlık maçının kamp kadrosu açıklandı.
Trabzonspor'un 15 Kasım Pazar günü Zenit ile Rusya'da oynayacağı hazırlık maçının kamp kadrosu duyuruldu.
Kafilede yer alan isimler şu şekilde:
Ahmet Cemil Güren
Murat Mert Lakot
Alperen Çakıroğlu
Ferhat Yağız Usta
Esad Turan Uzun
Yiğithan Çubukcu
Hakan Yılmaz
Mehmet Ali Şaşmaz
Emir Aslan
Oğuzhan Ertem
Mümin Barış Nazlı
Ahmet Doğan Yıldırım
Onuralp Çevikkan
Erol Can Çolak
Samet Akaydin
Cenk Özkacar
Batista Mendy
Benjamin Bouchouari
Metehan Mimaroğlu
Umut Nayir
📝 Zenit maçı kamp kadromuz https://t.co/QrxdLUle2X— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 14, 2026
🆚 Zenit-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 17.00'de naklen A Spor'da! https://t.co/w2TDJKeZIW— A Spor (@aspor) November 14, 2026