Ara transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 22 yaşındaki Ukraynalı orta saha Yegor Yarmolyuk'un peşine düştü. Bordo mavililer, İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford forması giyen genç futbolcu için masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verirken, gündeme gelen son isim Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Yegor Yarmolyuk oldu. Yönetim, orta sahada hem savunma hem de hücum katkısı verebilecek iki yönlü (box-to-box) bir oyuncu arayışı doğrultusunda 22 yaşındaki Ukraynalı merkez orta saha ile ilgileniyor. Yetenekli oyuncu, bu sezon düzenli süre almakta zorlanıyor. Premier Lig'de sekiz maça çıkan ve bir gol, bir asistlik katkı yapan Yarmolyuk, son dönemde ilk 11'de yer bulmakta sıkıntı yaşıyor.



BATAGOV İLE AYNI ŞİRKETTE



Düzenli olarak oynamak isteyen 1.80 boyundaki futbolcunun bu durumu Trabzonspor'un elini güçlendiren bir detay olarak öne çıkarken, transfer teklifinin kiralık mı yoksa bonservisiyle mi olacağı ise belirsizliğini koruyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, transferin önündeki olumlu faktörlerden biri de Trabzonspor'un, Yegor Yarmolyuk'un temsilciliğini yapan menajerlik firmasıyla olan yakın ilişkileri. Hali hazırda aynı şirkete bağlı Arseniy Batagov'u kadrosunda bulunduran Trabzonspor yönetimi, bu bağlantıyı kullanarak transfer sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.



MALİYET VE SÖZLEŞME ŞARTLARI



Ancak bu transferin önünde ciddi maddi engeller var. Güncel piyasa değeri 32 milyon euro seviyesinde olan yıldız adayı için kulübü Brentford, Mayıs 2025 tarihinde altı yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. İngiliz ekibi ile sözleşmesinin 2031'e kadar devam etmesi ve oyuncunun yüksek olan piyasa değeri nedeniyle Trabzonspor yönetimini zorlu bir pazarlık süreci bekliyor. Bordomavililerin henüz nabız yoklama sürecinde olduğu transfer hamlesinde, kısa süre içinde İngiliz ekibiyle resmi görüşmelere başlaması planlanıyor.