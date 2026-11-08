Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anlamlı futbol buluşması!

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleşen KKTC Dostluk Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un U15 takımları sahaya çıktı. Organizasyonda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla, KKTC Dostluk Kupası düzenlendi. Türkiye'den Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un U15 futbol takımları ile Kıbrıs Türk gençleri karşı karşıya geldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in hazır bulunduğu organizasyonda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bizim amacımız önüne engellerin konulmaması. Barcelona'nın buraya gelmesini engellemeye çalışanlara Türk milleti, 4 büyük kulübümüz cevap verdi ve buraya geldi. Güçlü Türkiye için, Türklük için, Türklerin gelişmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.