Spor yazarlarından Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçı yorumları: Xavi-Iniesta-Busquets orta sahası gibi...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer, 2-0'lık skorla kazanarak Thomas Reis yönetimindeki 6 lig maçından da zaferle ayrılmış oldu. Fotomaç gazetesi yazarları, Trabzonspor'un bu galibiyetini değerlendirdi.