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Konferans Ligi'nden Salah paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada gol atan Muhammed Salah için UEFA Konferans Ligi bir paylaşım yaptı.

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Konferans Ligi'nden Salah paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 yendi. Mücadelede ağları havalandıran Muhammed Salah için UEFA Konferans Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

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