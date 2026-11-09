Konferans Ligi'nden Salah paylaşımı!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada gol atan Muhammed Salah için UEFA Konferans Ligi bir paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 yendi. Mücadelede ağları havalandıran Muhammed Salah için UEFA Konferans Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Mo Salah scores again 👑 #UECL https://t.co/8TQVy729d8— UEFA Conference League (@Conf_League) November 9, 2026