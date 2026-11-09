Konferans Ligi'nden Salah paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada gol atan Muhammed Salah için UEFA Konferans Ligi bir paylaşım yaptı.