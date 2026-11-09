Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının tamamlanmasıyla şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için mücadele ederken Euro Club Index'ten dikkat çeken bir güncelleme geldi. Platform, Süper Lig'de şampiyonluk ihtimallerini yeniden hesapladı. İşte güncel şampiyonluk oranları...