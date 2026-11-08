Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Thomas Reis yönetiminde ligde beş maçtır kazanan bordo-mavililer, zorlu deplasmanda serisini sürdürmek istiyor. Alanyaspor ise üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor.

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde yakaladığı çıkışla dikkat çeken Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde üst üste beş galibiyet aldı. Bordo-mavili ekip, Akdeniz deplasmanında da kazanarak serisini sürdürmek istiyor. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Alanyaspor ise sahasında oynayacağı mücadelede güçlü rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. İşte Alanyaspor-Trabzonspor maçına ilişkin merak edilenler...

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un Corendon Alanyaspor'a konuk olacağı Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Alanya Oba Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır olacak.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

THOMAS REIS YÖNETİMİNDE 5'TE 5

Trabzonspor, Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de başarılı bir grafik ortaya koydu. Alman teknik adam yönetiminde ligde çıktığı beş karşılaşmayı da kazanan bordo-mavililer, puan tablosunda 22 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, Alanyaspor karşısında alacağı galibiyetle hem serisini devam ettirmek hem de zirve yarışındaki konumunu güçlendirmek istiyor.

ALANYASPOR'DA HEDEF KÖTÜ GİDİŞATI BİTİRMEK

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor karşılaşmasına kötü sonuçların ardından çıkacak. Ligde 10 haftada üç galibiyet, üç beraberlik ve dört mağlubiyet yaşayan Akdeniz temsilcisi, 12 puan topladı. Son üç karşılaşmasını kaybeden ev sahibi ekip, taraftarının önünde kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyor.

TRABZONSPOR ALANYA DEPLASMANINDA GALİBİYETE HASRET

İki takım arasındaki rekabette Alanyaspor'un sahasında elde ettiği sonuçlar dikkat çekiyor. Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında oynadığı son dört Süper Lig karşılaşmasında galibiyet alamadı. Bordo-mavililer bu süreçte üç kez mağlup olurken bir mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz temsilcisi, Alanya'daki son galibiyetini 2021-2022 sezonunda 4-0'lık skorla elde etmişti. Thomas Reis'in öğrencileri, bu kez deplasman şanssızlığını kırarak üç puana ulaşmayı amaçlıyor.