Trabzonspor'da hedef 6'da 6! İşte Thomas Reis'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de 5'te 5 yapan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor deplasmanında kazanarak Freiburg mağlubiyetini unutturmak istiyor. İşte bu kritik mücadele öncesi muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 11. haftasında Fırtına, bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Dört sezondur Alanya'da kazanamayan bordo-mavililer, bir yandan bu şanssızlığını kırmak isterken diğer yandan ise Reis yönetiminde beş maçlık galibiyet serisini altıya çıkararak bir dönem Trabzonspor'u çalıştıran Urbain Braems'in 6 maçlık serisine ortak olmayı hedefliyor. Trabzonspor tarihinde üst üste 6 lig galibiyeti elde eden tek yabancı teknik direktör olan Braems, 15 Aralık 1991 ile 22 Şubat 1992 arasında yakaladığı seriyle tarihe geçmişti. Karadeniz devi, Alman teknik adamın gelmesinin ardından ligde Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı 2-0, Çaykur Rize'yi 4-3 ve Gaziantep FK'yi 2-0 yendi. Fırtına bugün kazanırsa ikinci sıraya yükselecek.

REİS İLE KALESİNİ KAPATTI

Thomas Reis yönetiminde çıktığı beş Süper Lig maçında 15 gol kaydeden Trabzonspor, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Bordo-mavililer, bu karşılaşmaların dördünde rakiplerine gol izni vermedi. Karadeniz devi; Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK karşısında kalesini gole kapattı.

ALANYA'DA DEPLASMAN HASRETİ

Bordo-mavililer, Alanyaspor'u deplasmanda son dört maçta mağlup edemedi. Fırtına, 2022-23 sezonunda 5-0, 2023-24 sezonunda 3-1, 2024-25 sezonunda ise 2-1 yenildi. Geçen sezon da rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanındaki son galibiyetini şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda 4-0'lık skorla elde etmişti.

TRABZONSPOR 8-6 GERİDE

Trabzonspor ile Alanyaspor, ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 20 maçta Akdeniz ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Turuncu-yeşilliler sekiz karşılaşmayı kazanırken Trabzonspor ise rakibini altı kez mağlup etti. Taraflar, altı müsabakada berabere kaldı. Alanyaspor 34 gol atarken, bordo-mavililer ise 29 gol kaydetti.

EV SAHİBİ 5-2 ÜSTÜN

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Alanyaspor üstün. Akdeniz temsilcisi, sahasında oynadığı 10 karşılaşmada beş galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, bu maçlarda 12 gol attı; 19 gol gördü.

"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRELİM"

Thomas Reis, Alanyaspor maçı öncesinde yaptığı toplantıda oyuncularına kritik uyarılarda bulundu. Alman hoca, hem milli araya galibiyetle girmeleri gerektiğini vurguladı hem de son haftalarda maçların ilk bölümünde yaşanan durgunluğa dikkat çekerek daha tempolu bir başlangıç istedi. Maçın ilk düdüğüyle birlikte ön alan baskısını artırmayı hedefleyen Alman teknik adam, oyuncularından ilk dakikalardan itibaren yüksek tempoyla mücadele etmelerini istedi.

BUGÜN SEKİZ FUTBOLCU YOK

Alanyaspor karşılaşması öncesinde de Trabzonspor'da sakatlık sorununun boyutu dikkat çekiyor. Folcarelli, Dju, Aral Şimşir, Malinovskyi, Batagov, Cihan Çanak, Okay ve Onuralp, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bordo-mavili kulübün teknik heyeti, bugün Alanya karşısında takımı kısıtlı kadro seçenekleriyle sahaya sürmek zorunda kalacak.

REİS'TEN KADRODA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Thomas Reis'in, perşembe günü Konferans Ligi'nde oynanan Freiburg maçındaki ilk 11'e kıyasla kadroda üç değişikliğe gitmesi bekleniyor. Mustafa Eskihellaç'ın yerine Cabral'ın, Cenk'in yerine ise Savic'in forma giymesi öngörülürken, Mendy'nin yokluğunda Ozan'ın ilk 11'de görev alacağı tahmin ediliyor.

SARI KART ALARMI

Kritik Alanyaspor maçı öncesi Trabzonspor'da 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Nwaiwu, Savic ve Fabinho bugün kart görmeleri durumunda milli ara sonrası oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Trabzonspor, Reis'in ilk maçına çıktığı altıncı haftadan itibaren Süper Lig'de en fazla galibiyet alan ve kalesini gole kapatan takım oldu. Fırtına, bu süreçte beş karşılaşmanın tamamını kazanırken dört maçta rakiplerine gol izni vermedi.

EVİNDE GOL YEMİYOR

Evinde adeta rakiplerine nefes aldırmayan Fırtına, topladığı 22 puanın 15'ini Papara Park'ta hanesine yazdırdı. Evindeki beş maçta sadece bir gol yiyen bordo-mavililer, üst üste dört iç saha maçını da gol yemeden tamamlayarak rakiplerine "Buradan çıkış yok" mesajını net bir şekilde verdi.

DIŞARIDA AZ ATIYOR

Bordo-mavililer, iç sahada beş müsabakada 15 kez rakip fileleri havalandırırken üç gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı. Dış sahada ise 9 gol kaydetti.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Victor, Lima, Bedirhan, Fidan, Hadergjonaj, İbrahim, Makouta, Baran Ali, Maestro, Ruan, Cedric

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Ozan, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu