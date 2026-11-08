Corendon Alanyaspor maçı öncesi Thomas Reis: Kısa sürede iyi çalıştık

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Freiburg maçında sakatlık yaşanmamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Alman çalıştırıcı, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Hafta içinde oynanan Freiburg maçının ardından takımın son durumuna ilişkin konuşan Alman teknik adam, sakatlık yaşanmamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

"KISA SÜREDE İYİ ÇALIŞTIK"

Freiburg karşılaşmasının ardından fazla zamanlarının olmadığını belirten Reis, hazırlık sürecini değerlendirdi.

Thomas Reis, "Freiburg maçında sakatlık yaşamadık, bunun için çok mutluyum. Çok zamanımız olmadı ama kısa sürede iyi çalıştık. Alanya deplasmanlarının Trabzonspor için zor geçtiğini biliyorum. Umarım iyi bir maç çıkaracağız ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.