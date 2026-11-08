Corendon Alanyaspor galibiyeti sonrası Thomas Reis: Bu kadarını ben de beklemiyordum

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Corendon Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Üst üste 6. galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Alman çalıştırıcı, "Bu kadarını ben de beklemiyordum." sözleriyle dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Bordo-mavililer, Wagner Pina ve Muhammed Salah'ın golleriyle üç puana uzanırken maçın ardından teknik direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten Alman çalıştırıcı, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Reis, yakalanan başarıda tüm ekibin ve futbolcuların payı olduğunu vurguladı.

"ALTINCI GALİBİYETİMİZ, OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Thomas Reis, "Her zaman için mutluyuz galip gelmekten. Perşembe günü zor bir maçtan çıktık. Oyuncularımız ilk dakikalardan itibaren çok iyi bir tutum, çok iyi bir davranış sergilediler. Aslında belki bugün eksik olan şey, daha fazla gol bulabilirdik. İlk yarıda maçı bitirebilirdik. Rakibimizin de fırsatları oldu. Genel olarak tamamını hak ettiğimiz bir maç oldu. Ligde arka arkaya kazandığımız altıncı maç oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gurur duyuyorum onlarla." ifadelerini kullandı.

"BU KADARINI BEN DE BEKLEMİYORDUM"

Trabzonspor'da yakalanan çıkışın kendisini de şaşırttığını belirten Alman teknik adam, başarının ortak bir emeğin ürünü olduğuna dikkat çekti.

Reis, "Bu kadarını ben de beklemiyordum. Bu başarıda yalnız değilim. İyi bir takımım, iyi bir ekibim, iyi hocalarım var yanımda. Herkes gerçekten çok iyi niyetli, en iyisini vermeye çalışıyorum. Oyuncularımızın tamamı bize güvendi ve inandı. Dediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Bu başarı henüz küçük bir başarı; çünkü önümüzde çok fazla sayıda maç var. Bugüne kadarki başarılar herkesin ortak başarısı. Umarım böyle devam ederiz." dedi.

"UMARIM SON DEPLASMAN GALİBİYETİMİZ OLMAZ"

Elde edilen galibiyetin ve istatistiklerin değerli olduğunu belirten Thomas Reis, asıl hedeflerinin bu performansı sürdürmek olduğunu söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Rekor istatistiklerde yer almak çok güzel. Umarım son deplasman galibiyetimiz olmaz, birçok galibiyetimiz olacaktır. Tarihte yer almak güzel ama yapmamız gereken bunu devam ettirmek. Şu an ikinci sıradayız ama milli aradan sonra yine maçımız var." şeklinde konuştu.

"HER BAŞARI SIKI ÇALIŞMAYI GEREKTİRİYOR"

Karşılaşma içerisinde doğru kararlar vermenin önemine de değinen Reis, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu maçta da doğru yönetmemiz gereken anlar vardı, iyi yönettik. Her başarı sıkı çalışmayı gerektiriyor. Biz de sıkı çalışacağız."