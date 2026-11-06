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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile 8 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında çarşamba günü oynanan Freiburg maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını cumartesi günkü antrenmanla tamamlayacak.

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