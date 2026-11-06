Yapay zekadan Trabzonspor için Konferans Ligi tahminleri! İşte bitireceği sıralama ve muhtemel rakipleri
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor ilk 3 maçı 6 puanla tamamladı. Yapay zeka bordo-mavili ekibin lig aşamasını bitireceği sırayı tahmin ederken, muhtemel rakiplerini de ortaya çıkardı. İşte detaylar...
3. haftası geride kalan UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, 6 puanla 12 sıraya yerleşti.
Football Meets Data'nın analizine göre bordo-mavili ekip lig aşamasını 10. sırada tamamlayacak.
Trabzonspor'un 10. sırada tamamlası halinde ise play-off turundaki rakipleri Danimarka temsilcisi Midtjylland ve ya Letonya ekibi Riga olacak.
TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI
CSKA Sofia deplasman
Jablonec iç saha
Kızılyıldız deplasman