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Yapay zekadan Trabzonspor için Konferans Ligi tahminleri! İşte bitireceği sıralama ve muhtemel rakipleri

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor ilk 3 maçı 6 puanla tamamladı. Yapay zeka bordo-mavili ekibin lig aşamasını bitireceği sırayı tahmin ederken, muhtemel rakiplerini de ortaya çıkardı. İşte detaylar...

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Yapay zekadan Trabzonspor için Konferans Ligi tahminleri! İşte bitireceği sıralama ve muhtemel rakipleri

3. haftası geride kalan UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, 6 puanla 12 sıraya yerleşti.

Football Meets Data'nın analizine göre bordo-mavili ekip lig aşamasını 10. sırada tamamlayacak.

Trabzonspor'un 10. sırada tamamlası halinde ise play-off turundaki rakipleri Danimarka temsilcisi Midtjylland ve ya Letonya ekibi Riga olacak.

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

CSKA Sofia deplasman
Jablonec iç saha
Kızılyıldız deplasman

#Trabzonspor #Letonya #Danimarka #Riga #Konferans Ligi #Midtjylland #Kızılyıldız #UEFA Konferans Ligi
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