Yapay zekadan Trabzonspor için Konferans Ligi tahminleri! İşte bitireceği sıralama ve muhtemel rakipleri

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor ilk 3 maçı 6 puanla tamamladı. Yapay zeka bordo-mavili ekibin lig aşamasını bitireceği sırayı tahmin ederken, muhtemel rakiplerini de ortaya çıkardı. İşte detaylar...

3. haftası geride kalan UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, 6 puanla 12 sıraya yerleşti.

Football Meets Data'nın analizine göre bordo-mavili ekip lig aşamasını 10. sırada tamamlayacak.

Trabzonspor'un 10. sırada tamamlası halinde ise play-off turundaki rakipleri Danimarka temsilcisi Midtjylland ve ya Letonya ekibi Riga olacak.

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI



CSKA Sofia deplasman

Jablonec iç saha

Kızılyıldız deplasman