UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor, 3. hafta mücadelesinde Freiburg'u ağırlıyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bordo-mavililer, Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Trabzonspor - Freiburg maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg karşısında sahaya çıkıyor. Lig aşamasında oynadığı ilk iki maçı kazanan bordo-mavililer, Alman temsilcisini de mağlup ederek üçte üç yapmayı hedefliyor. Futbolseverler ise kritik mücadele öncesinde TRT 1 canlı yayın ekranını araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Freiburg maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi, TRT 1 HD canlı yayın nasıl izlenir? İşte maçın saati, yayın bilgileri ve canlı takip ekranı...

TRABZONSPOR - FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 3. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Freiburg karşı karşıya gelecek. 5 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Papara Park'taki karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor - Freiburg maçı TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

🇹🇷 YOLUN SONU ZAFER OLSUN! 🏆 UEFA Avrupa Ligi 🆚 Celtic-Beşiktaş ⏰ 23.00 🏟️ Celtic Park 👤 Sascha Stegemann 🏆 UEFA Konferans Ligi 🆚 Trabzonspor-Freiburg ⏰ 20.45 🏟️ Papara Park 👤 Kristo Tohver https://t.co/888ydjwloe — A Spor (@aspor) November 4, 2026

TRT 1 HD CANLI YAYIN İZLEME EKRANI

TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ'NDEKİ PUANI KAÇ?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak 6 puan topladı. Bordo-mavililer ilk maçında KuPS deplasmanından 4-2'lik galibiyetle döndü. İkinci haftada ise Hearts'ı Papara Park'ta 2-0 mağlup etti.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar alan Trabzonspor, üst üste 7 galibiyetle Freiburg maçına hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, Alman temsilcisi karşısında da kazanarak Avrupa'daki iddiasını güçlendirmek istiyor.

FREIBURG'UN KONFERANS LİGİ PERFORMANSI

Freiburg, UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçında Jablonec'i 3-2 mağlup etti. İkinci karşılaşmasında Monaco deplasmanına çıkan Alman ekibi, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve 3 puanda kaldı.

Teknik direktör Julian Schuster'in takımı, Trabzonspor deplasmanına gelmeden önce Bundesliga'da Bayern Münih'e 3-1 kaybetti. Ardından Wolfsburg'u 3-2 ve Augsburg'u 2-1 mağlup ederek yeniden çıkış yakaladı.

Freiburg, Trabzon'da alacağı sonuçla Konferans Ligi'ndeki puanını artırmayı hedefliyor. Trabzonspor ise taraftarının desteğiyle Avrupa'daki galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

TRABZONSPOR - FREIBURG CANLI TAKİP VE CANLI SKOR