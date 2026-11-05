Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Manchester United'ın kontratta 2028 yılına kadar uzatma opsiyonu bulunmasına rağmen Fernandes, kulüple 2030 yılına kadar geçerli yeni bir anlaşma yapmak istiyor.
Ancak İngiliz yönetiminin bu kadar uzun süreli bir sözleşmeye sıcak bakmadığı ve taraflar arasındaki görüşmelerde henüz önemli bir ilerleme kaydedilmediği ifade ediliyor.
Avrupa'nın önemli takımlarından Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in adı daha önce Portekizli futbolcuyla anılsa da iki kulübün de son 12 ay içerisinde oyuncuyla ilgilenmediği ve transferini gündemine almadığı belirtildi.
SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE İHTİMALİ
Bruno Fernandes için Avrupa'daki seçeneklerin sınırlı kalması, Suudi Arabistan ve Türkiye ihtimallerini ön plana çıkardı.
Ancak Suudi Arabistan seçeneğinde Al-Hilal'in geri adım attığı ve kulübün Portekizli yıldız için yeniden harekete geçmesinin beklenmediği kaydedildi. Bölgedeki diğer kulüplerin ise Fernandes'e ilgisini koruduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın daha önce gündemine gelen Bruno Fernandes için sarı-kırmızılıların ilgisinin azaldığı belirtilirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olası transfer gelişmeleri açısından Süper Lig'in diğer dikkat çeken adresleri olabileceği değerlendiriliyor.
Fernandes'in Manchester United ile yeni sözleşme konusunda nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken, önümüzdeki dönemde temsilcilerinin yürüteceği temaslar yıldız futbolcunun kariyerindeki yeni adresi belirleyebilir.