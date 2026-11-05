Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Manchester United ile sözleşme görüşmelerinde istediği sonucu alamayan Bruno Fernandes, Old Trafford'dan ayrılık ihtimalini değerlendirmeye başladı. Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili Avrupa'da seçenekleri daralırken Türkiye ihtimalleri öne çıktı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldız futbolcunun yeni adresi olabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...