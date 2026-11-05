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Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Manchester United ile sözleşme görüşmelerinde istediği sonucu alamayan Bruno Fernandes, Old Trafford'dan ayrılık ihtimalini değerlendirmeye başladı. Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili Avrupa'da seçenekleri daralırken Türkiye ihtimalleri öne çıktı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yıldız futbolcunun yeni adresi olabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Manchester United'da geleceği belirsizliğe giren Bruno Fernandes, kariyeriyle ilgili yeni kararlar almaya hazırlanıyor.

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Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

İngiliz ekibinin kaptanlığını yapan Portekizli futbolcu, Old Trafford'da uzun yıllar kalmak istese de sözleşme görüşmelerinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle ayrılık seçeneğini de değerlendirmeye başladı.

Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TEAMtalk'un haberine göre 32 yaşındaki yıldızın mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Manchester United'ın kontratta 2028 yılına kadar uzatma opsiyonu bulunmasına rağmen Fernandes, kulüple 2030 yılına kadar geçerli yeni bir anlaşma yapmak istiyor.

Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ancak İngiliz yönetiminin bu kadar uzun süreli bir sözleşmeye sıcak bakmadığı ve taraflar arasındaki görüşmelerde henüz önemli bir ilerleme kaydedilmediği ifade ediliyor.

Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Yaşanan gelişmelerin ardından Fernandes'in temsilcileri, yıldız oyuncunun geleceği için alternatif kulüpleri araştırmaya başladı.

Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Avrupa'nın önemli takımlarından Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in adı daha önce Portekizli futbolcuyla anılsa da iki kulübün de son 12 ay içerisinde oyuncuyla ilgilenmediği ve transferini gündemine almadığı belirtildi.

Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE İHTİMALİ

Bruno Fernandes için Avrupa'daki seçeneklerin sınırlı kalması, Suudi Arabistan ve Türkiye ihtimallerini ön plana çıkardı.

Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Suudi Pro Lig ekiplerinin Manchester United kaptanına ilgisinin sürdüğü aktarılırken, yıldız futbolcunun 2025 yılında da Orta Doğu'ya transfer olmayı ciddi şekilde değerlendirdiği hatırlatıldı.

Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Fernandes, o dönemde Al-Hilal'den gelen teklifi kabul etmemişti.

Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ancak Suudi Arabistan seçeneğinde Al-Hilal'in geri adım attığı ve kulübün Portekizli yıldız için yeniden harekete geçmesinin beklenmediği kaydedildi. Bölgedeki diğer kulüplerin ise Fernandes'e ilgisini koruduğu ifade edildi.

Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Türkiye seçeneği de yıldız futbolcunun geleceği açısından takip edilecek pazarlar arasında gösterildi.

Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Galatasaray'ın daha önce gündemine gelen Bruno Fernandes için sarı-kırmızılıların ilgisinin azaldığı belirtilirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olası transfer gelişmeleri açısından Süper Lig'in diğer dikkat çeken adresleri olabileceği değerlendiriliyor.

Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ancak iki kulübün Portekizli yıldız için henüz somut bir girişiminden bahsediledi.

Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Fernandes'in Manchester United ile yeni sözleşme konusunda nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken, önümüzdeki dönemde temsilcilerinin yürüteceği temaslar yıldız futbolcunun kariyerindeki yeni adresi belirleyebilir.

Transferde olay yaratacak iddia! Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

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