Fırtına Avrupa'da 3'te 3 peşinde! İşte Trabzonspor'un Freiburg maçı muhtemel 11'i

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Trabzonspor, sahasında Alman temsilcisi Freiburg'u ağırlıyor. Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, kazanarak ilk 8'deki yerini sağlamlaştırmayı ve doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Mücadelenin muhtemel 11'leri de belli oldu.

Thomas Reis yönetiminde Süper Lig ve Konferans Ligi'nde oynadığı son 7 maçı kazanan Trabzonspor, bu akşam Freiburg'u ağırlıyor. Bordo-mavililer, güçlü Alman rakibini mağlup ederek Avrupa'daki çıkışını sürdürmek ve doğrudan son 16 turuna yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu 4-2, sahasında ise İskoçya ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 6 puanla ve averajla 4. sırada yer alıyor. İlk iki karşılaşmasında bir galibiyet ve bir yenilgi alarak 3 puan toplayan Freiburg karşısında da hata yapmak istemeyen Fırtına, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

27 YIL SONRA ALMAN TAKIMI

Karadeniz devi, 27 yıl sonra Almanya takımı ile karşılaşacak. En son 1999-2000'de Intertoto Kupası yarı finalinde Hamburg ile karşılaşmıştı. Fırtına, bugüne dek Alman takımlarıyla oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

UEFA KONFERANS LİGİ FORMATI

Konferans Ligi formatında lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar direkt son 16 turuna yükselirken, 9-16. sıradaki ekipler play-off turuna seri başı olarak katılıyor. Mevcut puan durumunda dördüncü sırada bulunan bordo-mavililer, Brann ile aynı puan ve averaj istatistiklerine sahip. Freiburg karşısında alınacak galibiyet, ekibimizin ilk 8 yarışındaki konumunu daha da güçlendirecek.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Karadeniz devinde kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov, Okay ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, forma giyemeyecek.

ROTASYON VAKTİ

Freiburg karşılaşması öncesinde gözler Thomas Reis'in kadro tercihine çevrildi. KuPS ve Hearts maçlarında Süper Lig karşılaşmalarına göre 6-7 değişiklik yapan Alman teknik adamın, Freiburg mücadelesinde de rotasyona gitmesi bekleniyor.

STOPERDE DEĞİŞİM

Savic ve Nwaiwu'yu dinlendirmeyi planlayan Reis, stoperde Cenk-Samet ikilisine görev verebilir. Orta sahada ise Fabinho ve Melih'in yerine, kontenjan nedeniyle ligde forma şansı bulamayan Mendy ile Bouchouari'nin oynaması bekleniyor.

FOLCARELLI ŞOKU

Trabzonspor, Freiburg maçının hazırlıklarını tamamladı. Sakat oyunculara bir yenisi eklendi. Kulüp tarafından verilen bilgiye göre Tim Jabol-Folcarelli tedbir amaçlı olarak dinlendirildi. 26 yaşındaki merkez orta sahanın durumu maç saatinde belli olacak.