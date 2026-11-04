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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarın sahasında Freiburg ile karşılaşacak

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile karşılaşacak.

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarın sahasında Freiburg ile karşılaşacak

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sander Saga yapacak.

UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk iki maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, sahasında ise İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup ederek 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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