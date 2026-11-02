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Trabzonspor Freiburg maçı hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında Papara Park’ta oynayacağı Freiburg maçının hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor Freiburg maçı hazırlıklarına başladı!

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

#Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri #Trabzonspor #Papara Park #Freiburg #Gaziantep FK #Thomas Reis
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