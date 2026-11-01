Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek ligde üst üste 5. galibiyetibi aldı ve 22 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynana karşılaşmada Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

Ernest Muçi'nin 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçta goller, 45+2. dakikada Stefan Savic ve 61. dakikada Ernest Muçi'den geldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligde üst üste 5. galibiyetini alarak 22 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı.

Gaziantep FK ise son 6 lig maçının 5'inden mağlup ayrılmış oldu. Güneydoğu Anadolu ekibi, 8 puanda kaldı ve 15. sırada yer aldı.

THOMAS REIS TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili ekibin tarihinde ligde çıktığı ilk 5 maçı da kazanan ilk teknik direktör oldu.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Gidado'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

10. dakikada Muçi'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun gelişine şutunda, top auta çıktı.

25. dakikada Bacuna'nın uzak mesafeden şutunda, kaleci Onana üzerine gelen topu kontrol etti.

34. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun soldan pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Sorescu'nun şutunda, kaleci Onana topu önledi.

36. dakikada ceza alanı sol tarafında Pina'dan sıyrılan Camara'nın şutunda, kaleci Onana topu çeldi.

39. dakikada Cabral'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

45+1. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın soldan kullandığı köşe atışında ön tarafta Muçi, topu arkaya doğru çıkardı. Savic de önüne gelen meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan filelerle buluştu: 2-0.

75. dakikada Gidado'nun pasında ceza alanı sol çaprazında kaleci Onana ile karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top, açıyı daraltan Onana'dan kornere çıktı.

85. dakikada Pina'nın sağdan ortasında yakın mesafeden Umut Nayir'in şutunda, top yandan auta gitti.

90. dakikada Sebahattin Destici'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Maxim'in kafa vuruşunda top kaleci Onana da kaldı.

90+4. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, sağdan ceza alanına giren Salah'ın şutunda kaleci Ataberk Dadakteniz, tehlikeyi önledi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.