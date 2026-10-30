Trabzonspor'dan Franculino Dju ve Aral Şimşir açıklaması!

Trabzonspor, Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. İki futbolcunun da yapılan MR kontrollerinde kas sakatlığı tespit edilirken, oyuncuların tedavilerine başlandığı bildirildi.

Trabzonspor, futbolcuları Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, iki oyuncunun da sakatlık yaşadığını ve tedavilerine başlandığını duyurdu.

FRANCULINO DJU'NUN SAKATLIĞI

Ahmet Beşir, Çaykur Rizespor maçının son bölümünde sol uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden Franculino Dju'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sakatlığının tespit edildiğini belirtti.

Beşir, oyuncunun uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem saptandığını açıkladı.

ARAL ŞİMŞİR'DE KANAMA VE ÖDEM

Trabzonspor'un antrenmanı sırasında sağ alt baldır dış kısmında ağrı hisseden Aral Şimşir'in de MR görüntülemesi yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda oyuncunun kasının dış kısmında kısmi kanama ve ödem tespit edildiği, her iki futbolcunun da tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.