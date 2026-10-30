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Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, ligin 10. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, ligin 10. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 10. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktörümüz Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Takımımız, cumartesi günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak." ifadeleri kullanıldı.

#Thomas Reis #Gaziantep FK #Trendyol Süper Lig #Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri #Trabzonspor
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