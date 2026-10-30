Thomas Reis, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı oyuncularıyla bir araya geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili kulübün 19 yaş altı takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre takımının antrenmanına ziyarette bulunan Reis, futbolculara tavsiyelerde bulundu.

Reis, genç futbolcularla bir arada bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Birkaçınız bizimle birlikte antrenmana çıktı, Avrupa maçında ilk dakikalarını aldı. Her zaman üst seviyede antrenman yapmak çok önemli. Mustafa Kuzey Akçay da bizimle birlikteydi, takımdaydı. Bu da bizim ne kadar ilgili olduğumuzu gösteriyor. Umuyorum Kuzey, dakika alan tek kişi olmayacak. Her zaman size sağlık diliyorum, sağlıklı olun. Umuyorum hep bu sahada değil, bazen bizimle de olacaksınız ama karar sizin olacak. Sadece benim değil." ifadelerini kullandı.

Futbolcuları yakından takip ettiklerine değinen Reis, "Birlikte kalmaya, gelişmeye ve hocalara güvenmeye devam edin. Her zaman sizin hakkınızda bilgiler alacağım. En iyi dileklerimi iletiyorum ve bir sonraki maç için başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.