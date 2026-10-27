Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. 7 golün çıktığı mücadelede kazanan taraf 4-3'lük skorla bordo mavililer oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Karadeniz derbisinde yaşananları ve Trabzonspor'un müthiş geri dönüşünü değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)