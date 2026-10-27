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Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. 7 golün çıktığı mücadelede kazanan taraf 4-3'lük skorla bordo mavililer oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Karadeniz derbisinde yaşananları ve Trabzonspor'un müthiş geri dönüşünü değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

YUNUS EMRE SEL - AKIL İLE SAF KALİTE

Futbol bazen tahtada çizilen kusursuz bir plana boyun eğer; bazen de o planı buruşturup çöpe atan üç beş saniyelik saf kaliteye teslim olur. Rize'deki mücadele, bu iki zıt gerçeğin amansız düellosuydu. İlk yarı tamamen Recep Uçar'ın taktiksel manifestosu gibiydi. Sahada öyle kompakt, hatları birbirine öyle perçinlenmiş bir Rizespor vardı ki, Trabzonspor'un akışkanlığını sıfırladılar.

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Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Melih ile Muçi arasındaki bağ kopunca merkezde devasa bir boşluk doğdu. Rize bu arızayı cerrah titizliğiyle işledi; Borrelli'nin ceza sahası ustalığı Thomas Reis'in kurgusunu zora soktu. İkinci yarıda ise sahneye kalite çıktı. Reis, Folcarelli hamlesiyle merkeze dinamizm kattı; asıl kırılmayı ise hücum aklı yarattı. Muçi ile Salah birer maestroya dönüştü; ilk yarıda topa hasret kalan ikili, derine inip oyunu genişletti. Rize savunması alanda belki geçit vermedi ama arkaya atılan öldürücü koşularda darmadağın oldu.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Salah'ın iğne deliğinden geçen pas vizyonu, Muçi'nin zarif derinliği, Aral'ın estetiği ve Franculino Dju'nun dinamizmiyle maç sadece 9 dakika içerisinde baştan aşağı el değiştirdi. Laçi'nin ceza sahası dışından çıkardığı o sıra dışı füze skoru yeniden dengelese de gecenin kaderini yine o arkaya atılan akıl dolu koşular ve Dju'nun soğukkanlı bitiriciliği çizdi.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Bu geceden kalan iki ders var: Merkezdeki kopukluk Thomas Reis için çalması gereken en güçlü alarm zili. Fakat öte yandan, elinizde anı değiştirebilen bu hücum aklı varsa en tıkandığınız deplasmanda bile kazanacak bir yol bulabiliyorsunuz. Taktik maçı başlatır, son noktayı kalite koyar.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

REHA KAPSAL - MESAJ NET!

Trabzonspor son dönemde aldığı galibiyet ve oynadığı oyunla tabii ki maçın favorisi. Bir de Rizespor'un iç sahada gol dahi atamadığı ve galip gelemediğini de düşünürsek çok rahat geçeceğini sanırım herkes düşünüyordu ama bu güç zehirlenmesini bordo mavili oyuncular yaşamamalıydı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Ciddi bir konsantrasyon eksikliği yaşadığı gibi nasıl olsa maçı kazanırız modu ile maça başlamaları bir takımın teknik ve taktiğinden daha önemlisi saha içi disiplini ve motivasyonudur. Bu eksiklik ilk yarıda fazlası ile sahaya yansıdı. Yenilen 2 gol rakip kaleye tek isabet atılamayan şut, takım halinde yapılmayan mücadele ve isteksiz yasak savar gibi laf olsun diye oynanan oyun sonucunda soyunma odasına giden oyuncu topluluğuna, devre arası her şeyden önemlisi yapılacak iş sağlam ama çok sağlam bir konuşma ile oyuncuları kendine getirmekti.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

İkinci yarıya öyle bir başlangıç yaptı bordo mavili takım özelikle kendi sağ kulvarından aşırı yüklenmeyi bu bölgeden yaparak 8 dakikada 3 gol buldu. Toplu ve de topsuz oyunu kontrol etti. İşin tuhafı tam 4 golü bulup maçı bitirecek oyun temposunu ve kontrolü eline almışken yediği golle tekrar bir baskı hissetseler de bundan çok çabuk kurtulup tekrar pozisyonlar bulmaya başladılar nitekim bunların birinde Dju'nun attığı mükemmel golle ikinci devredeki coşkulu oyunla birlikte kalitelerini de ortaya koyarak galip gelmesini bildiler. Bu alınan üç puan kendi öz güvenleri açısından önemli olduğu gibi rakiplerini psikolojik açıdan baskı alma adına verilen mesaj netti: "Trabzonspor bitti demeden maç bitmez"

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

ZEKİ UZUNDURUKAN - 10 NUMARA FUTBOLCU MUÇİ

Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında bir çılgınlığa daha imza attı. Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'un tahrip gücü yüksek maç başlangıcı karşısında ilk yarıda oyunda tutunamadı. Rizespor ilk yarıda Borrelli ile bulduğu art arda iki golle devreyi önde kapattı. Hem oyun, hem de skor Trabzonspor adına moral bozucuydu. Sahada savaşmayan, üst üste üç-beş pas yapamayan bir Trabzonspor vardı. Thomas Reis ile daha önce oynadığı üç lig ve iki Avrupa maçını da kazanmıştı bordo-mavililer.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Ama geriye düşmemişti hiç. Acaba skor olarak geriye düştüğünde Thomas Reis'in takımı nasıl bir reaksiyon gösterecekti? İşte bu çok merak ediliyordu. Rize deplasmanında böyle bir kader ile baş başa kaldı Trabzonspor. Ama geriye düştüğü maçın ikinci yarısında skora öyle bir başkaldırıda bulundu ki bordo-mavili oyuncular. Sekiz dakika gibi kısa bir sürede üç gol bularak, müthiş bir geri dönüşe imza attı Trabzonspor… Galibiyet fitilini ikinci yarıda olağanüstü bir futbol oynayan Muçi ateşledi. Önce Melih Kabasakal'a 'al da at' diyen Muçi, ardından Aral Şimşir'in golünün altına imza attı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Çaykur Rizespor, ikinci yarıda toparlanana kadar Trabzonspor üçüncü golü de buldu. Maçın yıldızlarından Muçi'nin sert vuruşunda top, kaleci Fofana'dan döndü. Kaleciden seken topu Franculino Dju ağlara gönderdi.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Trabzonspor bu golden sonra oyunu tek kaleye çevirmiş ve peş peşe pozisyonlara giriyordu. Ancak maç boyunca savunma yapmakta zorlanan bordo-mavililer, Laçi'nin uzaktan attığı füze gibi gole engel olamadılar. Skor 3-3'e geldikten sonra oyuna ortak olmaya çalışan bir Rizespor vardı sahada. Ama Trabzonspor tekrar toparlanıp galibiyet golü için Rizespor kalesine yüklendi. Yine başrolde Muçi'nin olduğu bir pozisyonda Trabzonspor'un jeneriklik golü geldi.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Muçi'nin enfes pasında topla buluşan Franculino Dju, muhteşem bir gol atarak Trabzonspor'a galibiyeti getirdi. Muçi, Rize deplasmanında kariyer maçını oynadı. Franculino'daki yükseliş sürüyor. Trabzonspor, muazzam bir santrfor transfer etmiş. Muhammed Salah ise Muçi'nin asistlerindeki atakları başlatan isim oldu.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını yorumladı!

Mustafa Eskihellaç ise ilk yarıda yenilen iki golde de ayakta kalamadı, hamlesini yapamadı. Sonuç olarak Trabzonspor, deplasmanda geriye düştüğü maçı kazanarak, şampiyonluk yolunda altın değerinde bir üç puan aldı. Thomas Reis ise Trabzonspor'un başında çıktığı 6. maçı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

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