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Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Çaykur Rizespor yönetimine teşekkür

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Çaykur Rizespor yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ederek Trabzon ile Rize arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının önemini vurguladı.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Çaykur Rizespor yönetimine teşekkür

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Çaykur Rizespor yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Doğan, yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, Trabzon ile Rize'nin rekabetin sahada kaldığı, dostluğun kazandığı iki kardeş şehir olduğunu belirtti.

Karadeniz insanının misafirperverliğinin, samimiyetinin ve dayanışmasının bir kez daha ortaya konulduğunu ifade eden Doğan, futbolda galibiyet ve mağlubiyetin doğal olduğunu ancak iki şehir arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının her zaman daim olacağını vurguladı.

Doğan, bu güçlü bağları korumanın ve hiçbir şekilde zedelenmesine müsaade etmemenin ortak sorumluluk olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle Çaykur Rizespor Kulübünün değerli başkanına ve tüm yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyor, Trabzon'da oynayacağımız karşılaşmada kendilerini aynı samimiyet, dostluk ve misafirperverlikle ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum."

#Çaykur Rizespor #Trabzonspor Kulübü #Ertuğrul Doğan #Trabzonspor
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