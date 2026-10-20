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Trabzonspor'da Muhammed Salah'tan Beşiktaş'a transfer göndermesi: Yüzde otuz beş!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Dev karşılaşmada takımının 2. golünü kaydeden Muhammed Salah, maçın ardından Beşiktaş'a transfer olma süreciyle ilgili göndermede bulundu.

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Trabzonspor'da Muhammed Salah'tan Beşiktaş'a transfer göndermesi: Yüzde otuz beş!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada Muhammed Salah takımının 2. golünü kaydeden isim oldu.

Mısırlı yıldızdan karşılaşmanın ardından flaş bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda, "Yüzde otuz beş" ifadesi gündem oldu.

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#Serdal Adalı #Muhammed Salah
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