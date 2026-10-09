Savunma ve orta sahadaki sakatlıklar nedeniyle ara transfer döneminde bu bölgelere takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis'in orta saha için Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'u istediği öğrenildi.

Bordo-mavililer son dönemde hücum hattında problem yaşamasa da savunma ve orta saha da yaşanan sakatlıklar sayısal olarak bu iki bölgede sorunlara sebep oluyor. Karadeniz ekibi bu nedenle devre arasında mutlaka bir orta saha transferi yapacak. Bu bölge için genç-tecrübeli, yerli-yabancı 10'dan fazla isimle görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ın önceliği bütçeyi sarsmayacak şekilde orta sahayı deneyimli bir isim le takviye etmek. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Alman hocanın gönlünde Stuttgart'tan Atakan Karazor var.

LİGDE HİÇ OYNAMADI

Atakan Karazor bu sezon Stuttgart'ta ilk 11'deki yerini kaybetti. Hatta maç kadrosuna girmesine rağmen değişikliklerde de tercih edilmedi. Daha önce Stuttgart'tan ayrılmaya sıcak bakmıyordu ancak devrede oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Trabzonspor'un ara transfer döneminde 3.5-4 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle 29 yaşındaki oyuncuyu renklerine katma ihtimali bulunuyor. Deneyimli isim ön libero dışında stoperde de oynayabildiği için teknik direktörlere taktiksel çeşitlilik sunuyor.