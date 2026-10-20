Trabzonspor-Hearts maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında sahasında Hearts ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında İskoçya temsilcisi Hearts ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Bordo-mavililerin kritik mücadelesinde Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak.
TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında 22 Ekim Perşembe günü Hearts'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.