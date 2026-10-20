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Trabzonspor-Hearts maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında sahasında Hearts ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

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Trabzonspor-Hearts maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında İskoçya temsilcisi Hearts ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Bordo-mavililerin kritik mücadelesinde Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak.

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında 22 Ekim Perşembe günü Hearts'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

#Trabzonspor
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