Usta yazardan maç sonu flaş Trabzonspor sözleri! "Şampiyonluk kelimesinin..."

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, taraftarı önünde oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Thomas Reis yönetiminde üst üste 7. galibiyetini elde eden Fırtına, zirve takibini sürdürdü. Spor yazarları mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)