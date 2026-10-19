Thomas Reis: Birlik ve aile olmanın önemi...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavili ekipte Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavili ekipte Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Plan disiplinli olabilmekti... Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk ve biz de iyi savunduk. Futbol da oynamalısınız, her zaman böyle kazanamazsınız. Geçiş de oynamalısınız. Beşiktaş güçlü ve iyi oyuncuları olan bir takım. Biz üzerimize düşeni iyi yaptık ve savunmada da iyiydik. Beşiktaş maçı öncesi Finlandiya'ya uzun bir yolculuk yaptık. Hücumda iyi oyuncularımız var ama maç kazanmak için iyi de savunma yapmalısınız. Savunmadaki gücümüzün farkındayız, bunu iyi kullanmalıyız. Hayatta çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüzde hata yaparsınız. Bu maçı da neden kazandığımızı analiz ederek yola devam edeceğiz."