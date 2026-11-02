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Mohamed Salah'tan galibiyet paylaşımı!

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın, Gaziantep FK galibiyetini ardından paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...

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Mohamed Salah'tan galibiyet paylaşımı!

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın, Gaziantep FK galibiyetini ardından paylaşım yaptı.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı kattığı Mohamed Salah, sosyal medya taraftarları selamladığı ve takım arkadaşlarıyla birlikte yer aldığı kareleri paylaşan yıldız futbolcu, kısa sürede binlerce beğeni ve görüntülenmeye ulaştı. Salah'ın paylaşımı, bordo-mavili taraftarlar arasında da büyük heyecan yarattı.

#Mohamed Salah #Gaziantep #Trabzonspor
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