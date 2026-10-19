Stefan Savic: Bu takımın çok potansiyeli var!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etti. Karşılaşmanın ardından kaptan Stefan Savic açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etti. Karşılaşmanın ardından kaptan Stefan Savic açıklamalarda bulundu.

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"Beşiktaş'a karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Bu takım doğru yolda. Seviyemiz bu değil, çok daha üzeri... Çok daha iyisini yapabiliriz. Önemli olan gol yememek, yesek bile çok az gol yemek. Harika oyuncularımız var, savunmada iyi durabilirsek; zaten orta saha ve hücumda muhteşem oyuncularımız var. Çok iyi çalışıyoruz. Herkes, Thomas Reis'in dediklerini yapıyor. Bu seviyeyi korumalıyız. Kendi içimizdeki rekabetle gelişirsek rakiplere karşı çok daha iyisini yaparız. Bu takımın çok potansiyeli var. Bunun için sıkı çalışarak devam etmeliyiz."