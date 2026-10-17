Thomas Reis fırtına gibi başladı! Alman hoca Trabzonspor'un çehresini değiştirdi

Trabzonspor, Alman teknik direktör Thomas Reis'tan önce 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı. 53 yaşındaki hocanın gelişiyle Fırtına’nın çehresi de değişti. Bordo mavililer 3 maçta 3 galibiyet alırken, 11 gol kaydetti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililer sezona şehrin önemli değerlerinden Fatih Tekke ile başlamıştı. Ligde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. Avrupa Ligi play-off'larında da Ferencvaros'a 2 karşılaşmayı da kaybederek Konferans Ligi'ne gitmişti. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Tekke ile yollar ayrıldıktan sonra göreve gelen Thomas Reis kısa sürede Trabzonspor'un çehresini değiştirdi. Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık maçla görevine başlayan Alman çalıştırıcı ardından Karadeniz derbisinde Samsunspor'a karşı 3-0'lık galibiyet görmüştü. Reis'ın Fırtına'sı Avrupa'da da esti. Bordomavililer, son olarak önceki gün Kuopio'yu 4-2'lik skorla devirdi. Reis döneminde Karadeniz ekibi 3 maçta 3 galibiyet aldı. 11 gol attı. Sadece 2 gol yedi. Şimdi gözler pazartesi gününe çevrildi. Reis'in Trabzonspor'unun bir sonraki rakibi Beşiktaş.