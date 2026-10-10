Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama: Her zaman her yerde en büyük Trabzon!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Samsunspor maçının ardından, bordo-mavili kulübün resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 3-0 kazanılan Samsunspor maçı sonrası, bordo-mavili kulübün resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Doğan, "Her zaman her yerde en büyük Trabzon! Girdiğimiz bu zorlu mücadelede bizleri asla yalnız bırakmayan, bize güvenen, bu takımın cefasını çeken Büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler! İnancımızdan, sevgimizden ve birbirimize olan desteğimizden bir an olsun vazgeçmeyelim! İyi ki varsınız, iyi ki Trabzonsporluyuz!" ifadelerini kullandı.