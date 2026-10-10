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Thomas Reis: Doğru seçenekler olduklarını gösterecekler!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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Thomas Reis: Doğru seçenekler olduklarını gösterecekler!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis yeni ekibi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Tekrar Samsun'da olmaktan dolayı mutluyum. Bu kez rakip olarak buradayım. Yeni yardımcı hocalarımız, tecrübeleri, kaliteleri ve özellikleri dolayısıyla aramıza katıldılar. Doğru seçenekler olduklarını gösterecekler."

#Samsun #Samsunspor #Trendyol Süper Lig #Trabzonspor #Thomas Reis
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