Trabzonspor, devre arası transfer çalışmalarında genç ve potansiyelli isimlere yönelirken HJK'nın 19 yaşındaki orta sahası Pyry Mentu'yu radarına aldı. Bu sezon 18 lig maçında 1 gol ve 3 asist üreten Finlandiyalı oyuncu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.

Trabzonspor'da gözler devre arası transfer dönemine çevrilirken, orta saha takviyesi için genç ve potansiyelli oyuncular da değerlendiriliyor. Fotomaç'ın haberine göre bu doğrultuda HJK forması giyen Pyry Mentu, bordo- mavililerin radarındaki isimlerden biri olarak öne çıkıyor. 1 Kasım 2006 doğumlu olan Mentu, merkez orta sahada görev yapıyor. 1.82 boyundaki futbolcu, HJK'nın altyapısından yetişti ve 2024 yılında kulübüyle 2027 sonuna kadar uzanan yeni sözleşme imzaladı.



2026'DA DİKKAT ÇEKTİ



Mentu, bu sezon HJK formasıyla Finlandiya Ligi'nde 18 karşılaşmada görev yaptı, 1 gol ve 3 asist üretti. Konferans Ligi elemelerinde de üç karşılaşmada forma giyen Mentu, Coleraine karşısında fileleri sarstı. Maçlara göre hem merkez orta saha hem de daha geride, savunmaya yakın kullanılabiliyor. Bu özelliği Mentu'yu farklı görevlerde değerlendirmek isteyen takımlar açısından dikkat çekici hale getiriyor. Mentu'nun HJK ile sözleşmesi 2027 yılının sonuna kadar devam ediyor.



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Helsinki ile 77 maça çıkan Mentu, 4 gol attı ve 13 de asist yaptı.