TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da ayrılık kararı! Thomas Reis üstünü çizdi
Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Batista Mendy hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bordo mavililerin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 26 yaşındaki isimle kontrat yenilemeyeceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Batista Mendy'nin Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavili kulübün sözleşmede yer alan kulüp taraflı +1 yıllık uzatma opsiyonu bulunmasına rağmen bu hakkı kullanmasının beklenmediği belirtildi.