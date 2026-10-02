Trabzonspor'dan Eddy Doue ısrarı! Yapılacak teklif belli oldu

Devre arasında orta sahaya bir takviye yapmayı hedefleyen Trabzonspor, sezon başında da gündeme gelen Eddy Doue'yi takibini sürdürüyor. Portekiz basını bordo-mavili ekibin teklfini duyurdu. İşte detaylar...

Orta sahaya bir takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gündemine Estrela Amadora forması giyen 20 yaşındaki Fildişili futbolcu Eddy Doue'yi almıştı.

Yaz transfer döneminin son günlerinde bordo-mavili ekibin girişimi kulübü Estrela Amadora'nın teklifi yetersiz bulması sebebiyle sonuçlanmamıştı. Scout ekibinin takibini sürdürdü genç futbolcunun transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre Trabzonspor, yeni bir transfer teklifi ile Amadora'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Haberde, bordo-mavili ekibin daha önce 4 milyon Euro teklif ettiği ancak Portekiz ekibinin 5 milyon Euro'da ısrar etmesi sebebiyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Portekiz Ligi'ne etkili bir başlangıç yapan Eddy Doue, bu sezon çıktığı 7 maçta 3 asistlik katkı sağladı.

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