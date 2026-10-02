Trabzonspor, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için Dinamo Kiev forması giyen 21 yaşındaki Taras Mykhavko’yu gündemine aldı.

Milli arada Karadeniz ekibinde gündem transfer... Teknik direktör Thomas Reis'in talebi doğrultusunda ara transfer döneminde savunmaya bir takviye yapılacak. Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor, scout ekibinin hazırladığı ve Thomas Reis'ın da onayladığı oyuncu havuzundan bir ismi öne çıkardı: Taras Mykhavko. Bonservisi Dinamo Kiev'de olan 21 yaşındaki savunma oyuncusu için yaz döneminde bir görüşme gerçekleşmişti. Ancak Taras Mykhavko ikna olsa da Ukrayna temsilcisi genç stoperini satmak istemeyince temaslar olumsuz bir şekilde sonuçlanmıştı.

BU DEFA ALMAKTA KARARLI

Trabzonspor ara transfer döneminde Taras Mykhavko için bir kez daha Dinamo Kiev'in kapısını çalacak. Bordo-mavililer bu defa oyuncuyu bitirmek için çok kararlı. Ukrayna ekibinin talep ettiği 10 milyon euroluk bonservis bedelini 7 milyon euro seviyesine çekip imza attırmayı planlıyorlar. Mykhavko da birçok genç oyuncuyu alıp parlatan Trabzonspor'a gelerek kariyerinde bir sıçrama yapmak istiyor. Bordo-mavililer Taras Mykhavko'yu alarak geçtiğimiz sezondan bu yana en çok sakatlık yaşadığı bölgeyi sayısal bakımdan güçlendirmiş olacak.

HİÇ KIRMIZI GÖRMEDİ

Taras Mykhavko kariyerinde 114 karşılaşmaya çıktı. 7 gol attı. 2 asist yaptı. Bir savunma oyuncusu olmasına rağmen hiç kırmızı kart görmedi. 12 defa sarı kartla cezalandırıldı.