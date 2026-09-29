Trabzonspor'dan flaş transfer kararı! O yıldızın bonservisi alınacak

Trabzonspor, performansıyla beğeni toplayan Andre Onana'yı takımda tutmak için düğmeye bastı. Bordo-mavililer, bonservisi Manchester United'da Kamerunlu filebekçisini transfer etmek için görüşmelere başlıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor'da Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili yönetim, Kamerunlu kalecinin takımda kalma isteği ve sergilediği performanstan memnun kalırken, oyuncunun bonservisini almak için harekete geçme kararı aldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Trabzonspor yönetiminin, Onana'nın bonservisini elinde bulunduran Manchester United ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlaması bekleniyor. İngiliz ekibinin Kamerunlu kaleci için yaklaşık 10 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

Bordo-mavililerin öncelikli hedefinin ise Manchester United'ı bu rakamda indirime ikna etmek olduğu ifade ediliyor. Yönetim, bonservis bedelinin aşağı çekilmesi halinde transferi daha uygun maliyetle tamamlamayı planlıyor.

Trabzonspor'un ayrıca Onana'nın mevcut kazancında da indirime gitmesini isteyeceği öğrenildi. Kamerunlu file bekçisinin 2 milyon avroluk imza ücretinin yanı sıra yıllık 5,5 milyon avro kazandığı aktarılıyor.

Bordo-mavili yönetimin, oyuncunun takımda kalmaya sıcak bakması nedeniyle maaş konusunda da fedakarlık yapmasını beklediği kaydedildi. Onana'nın bu konuda sorun çıkarmayacağı ve Trabzonspor'da kalmak için gerekli adımları atmaya hazır olduğu öne sürüldü.

Trabzonspor'un Onana ile uzun vadeli bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi. Yönetimin, deneyimli kaleciyle beş yıllık kontrat imzalamayı hedeflediği ifade edildi.

Onana'nın da uzun süre Trabzonspor forması giymeye hazır olduğu aktarılırken, bordo-mavililerin kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle temas kurması bekleniyor. Yönetim, hem Manchester United hem de Onana cephesiyle görüşmeleri hızlandırarak transferi kalıcı hale getirmek istiyor.